В Украине цены на газ для населения снижены на 7%, – профильный министр

В Украине цены на газ для населения снижены на 7% от цены предыдущего квартала 2019 года. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил на брифинге об изменениях в сфере энергетики и экологии министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает «УНН».

«Даже в условиях остановки транспортировки, даже в условиях, когда мы работаем в достаточно критической ситуации, как технологического характера, так и финансового характера, правительство защищает людей от колебаний цены на газ зимой. Те запасы, что у нас есть в хранилищах, и подготовка по другим топливам позволяет нам предложить так называемую страховую стоимость. Цену, которая даже меньше, чем цена в предыдущем квартале 2019 года – 7% разница цены квартал к кварталу», – сообщил Оржель.

Напомним, ранее Оржель заявлял, что Кабинет министров Украины намерен утвердить страховую цену на природный газ для населения в размере около 7 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС и без учета транспортировки) с 1 января 2020 года.