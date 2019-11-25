Обстрел Березового: В штабе ООС показали последствия (Видео)

Пожар в поселке Березовое (Марьинский р-н, Донецкая обл.), который возник в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ), уничтожил несколько хозяйственных построек. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сообщение о возгорании кустарников и травы после обстрела российскими оккупантами, которые применяли трассирующие и бронебойные зажигательные боеприпасы, поступило на командный пункт нашего батальона около 18:00. Сразу на место происшествия, по команде, отправились пожарные автомобили из состава резерва воинской части. Но на то время там уже работали пожарные расчеты от подразделений, которые несут дежурство на этом участке линии разграничения», – сообщил заместитель командира по морально-психологическому обеспечению.

Так, по информации пресс-центра, шаг за шагом, с помощью песка и земли, а также всего, что попадалось под руки, украинские военные отвоевывали у пожара территорию. Тушить ее помогали и гражданские. Это несколько местных жителей, которые сейчас проживают в дачном кооперативе и обслуживают насосную станцию ​​коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

Общими усилиями около 23:00 пожар был локализован.