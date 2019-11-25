На Луганщине суд приговорил «народного милиционера ЛНР» к 8 годам тюрьмы

На Луганщине участника «народной милиции ЛНР» суд приговорил к 8 годам лишения свободы. Он был задержан в сентябре 2019 года. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, Сватовским районным судом житель Луганской области был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

По данным прокуратуры, с апреля 2015 года мужчина нес службу в рядах «народной милиции ЛНР», а именно собирал и передавал информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украина в «отдельном батальоне связи».

Кроме того, в течение 2016-2019 годов он обеспечивал пропускной режим на пропускном посту незаконных вооруженных формирований «Изварино» в составе так называемого «государственного таможенного комитета ЛНР». «Последний отвечал за беспрепятственный ввоз из Российской Федерации техники и средств поражения, с помощью которых ведется вооруженное сопротивление силам АТО/ООС, а также осуществлял контроль перевозок на временно оккупированных территориях Луганской области через закрытые украинские пункты пропуска», – говорится в сообщении.

Участник НВФ «ЛНР» находился в розыске и был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с Государственной пограничной службой Украины в сентябре 2019 года.

Отмечается, что поскольку обвиняемый содействовал следствию суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.