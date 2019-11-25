В больницы «ЛНР» поступили люди с диагнозом – обморожение

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области произошли случаи обморожения. Об этом говорится в сообщениях «МЧС ЛНР».

Так, в приемное отделение центральной больницы неподконтрольного Алчевска с диагнозом: обморожение пальцев обеих кистей рук 2 – 3 степени доставлен мужчина 1967 г.р.

Также 22 ноября в 3:40 в «спасательную службу» Алчевска поступило сообщение из городской многопрофильной больницы о том, что доставлена 71-летняя местная жительница. Ее, лежащей на земле возле магазина «Фокстрот» по ул. Гмыри, обнаружила бригада скорой помощи, ехавшая в другое место по вызову. При первичном осмотре был поставлен диагноз: «алкогольное опьянение, ссадина лица, общее переохлаждение тела», состояние средней тяжести. Утром пациентка самовольно покинула лечебное учреждение.

Сутками ранее с диагнозом «общее переохлаждение» в одну из больниц неподконтрольной Брянки попал 61-летний мужчина, а в Луганске во 2-й городской больнице оказался 53-летний гражданин без определенного места жительства с отморожением 2-3 степени обеих стоп.