В Краматорске и Славянске произошло почти 850 ДТП: Погибли 25 человек

С начала года в Краматорске и Славянске произошло 844 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 183 с пострадавшими, 25 граждан вследствие этих аварий погибло. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Большинство ДТП произошли из-за нарушения правил маневрирования, несоблюдения дистанции, превышения безопасной скорости, нарушения правил проезда перекрестков, управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Так, 24 ноября, в Краматорске на перекрестке улиц Олексы Тихого и Конрада Гампера произошло ДТП без пострадавших. «Водитель Daewoo Lanos с улицы Конрада Гампера, выполняя поворот налево, не занял соответствующее положение на проезжей части. Водитель не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего его автомобиль совершил столкновение с маршрутным такси – автомобилем Газ, которое двигалось в попутном направлении. В ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения», – говорится в сообщении.

Как отмечается, водитель – виновник аварии не имел признаков опьянения. За нарушение ПДД, повлекшее ДТП он получил протокол по ст. 124 КУоАП. Далее его ждет суд.