Луганщина: Стало известно, сколько детей-сирот получат деньги на покупку жилья в 2019 году

В Луганской области в этом году 51 ребенок-сирота или лишенный родительской опеки получит денежную компенсацию на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, состоялось заседание комиссии по распределению средств субвенции из государственного бюджета на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа.

По данным пресс-службы, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» Луганской области предусмотрены по этому направлению расходы в объеме 15 260,2 тыс. грн.

На сегодня местными комиссиями рассмотрено назначение денежной компенсации 36 лицам, из них для троих детей уже приобретены три квартиры на общую сумму 1 034,226 тыс. грн.

Также распоряжением Кабинета министров Украины «О перераспределении и распределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству социальной политики на 2019 год» от 15.11.2019 № 1081-р Луганской области увеличена субвенция на 3 065,506 тыс. грн, что позволит обеспечить жильем еще 15 детей.

«Таким образом, за выделенную субвенцию на 2019 год ориентировочно 51 человек вышеназванной категории из Луганской области получит денежную компенсацию на приобретение жилья», – резюмируется сообщение.