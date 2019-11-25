На «Нулевом километре» в Мариуполе допустили ошибку

В Мариуполе (Донецкая обл.) в надписях на недавно установленном в центре города знаке «Нулевой километр» обнаружилась ошибка.

На круглой гранитной плите указано, сколько километров нужно проехать от Мариуполя до европейских столиц. Вместо столицы Нидерландов – город Амстердам написано «Амсетрдам».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе начались работы по установке «Нулевого километра». Это новый туристический объект, который располагается у Дома связи на пр.Мира. Проект победил в программе мини-грантов по развитию культуры, туризма и спорта на 2019 год.

Источник: сайт Мариуполя