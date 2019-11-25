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На «Нулевом километре» в Мариуполе допустили ошибку

25.11.19 17:54
Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета
Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

В Мариуполе (Донецкая обл.) в надписях на недавно установленном в центре города знаке «Нулевой километр» обнаружилась ошибка.

На круглой гранитной плите указано, сколько километров нужно проехать от Мариуполя до европейских столиц. Вместо столицы Нидерландов город Амстердам написано «Амсетрдам».

Ранее сообщалось, что в Мариуполе начались работы по установке «Нулевого километра». Это новый туристический объект, который располагается у Дома связи на пр.Мира. Проект победил в программе мини-грантов по развитию культуры, туризма и спорта на 2019 год.

Источник: сайт Мариуполя

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