Население Донетчины сократилось на 25 тыс. человек

На Донетчине число жителей области с января по сентябрь 2019 года сократилось на 25 тыс. 484 человека*. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 1 октября 2019 года в Донецкой области проживали 4 млн 140 тыс. 400 человек. При этом, за январь-сентябрь 2019 года численность населения уменьшилась на 25 тыс. 484 человека, в том числе:

на 19 тыс. 609 человек вследствие естественного сокращения (разница между количеством рожденных и умерших);

на 5 тыс. 875 человек – за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и выбывших за ее пределы).

Согласно данным статистики, в январе–сентябре 2019 года в области родились 11 тыс. 67 детей. За этот период также зарегистрировано 30 тыс. 676 человек умерших.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года количество украинцев в стране, по предварительным данным, сократилось примерно на 1,5 млн человек. Также, согласно прогнозу МВФ, население Украины к концу 2024 года сократится на 1 млн жителей.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.