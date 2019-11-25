Замаскированы под Национальную лотерею: В Покровске выявили два игорных заведения

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) правоохранители пресекли деятельность двух замаскированных под вывесками Национальной лотереи игорных заведений. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

«В минувшую субботу в рамках уголовных производств правоохранители обнаружили в городе два заведения, в которых предоставлялись игорные услуги. Во время проведения санкционированных обысков было изъято 32 компьютера, 5 камер видеонаблюдения, 15 терминалов, электронное оборудование и черновые записи», – говорится в сообщении.

Как отмечается, незаконная деятельность подобных заведений раньше уже прекращалась полицейскими. Тогда во время обыска были изъяты 31 компьютер, 6 игровых автоматов, черновые бухгалтерские записи, флеш-носители с программным обеспечением и около 10 тыс. грн, полученных от занятия незаконным бизнесом.

По фактам проводится досудебное расследование, открытое по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и проведение компьютерно-технических экспертиз.