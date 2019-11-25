Делегация Всемирного банка посетила ДонОГА: О чем говорили

Сегодня, 25 ноября, в Донецкой областной государственной администрации (ДонОГА) в Краматорске состоялась встреча с делегацией Всемирного банка. В мероприятии участвовали заместитель председателя ДонОГА Вадим Филашкин, руководители структурных подразделений ОГА, представители от районных государственных администраций. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.

Так, на заседании представили новое исследование Всемирного банка по вопросам экономического восстановления на востоке Украины, в частности оценку экономических и социальных изменений, связанных с конфликтом на востоке Украины, определение экономического влияния конфликта через различные каналы, включая физическое уничтожение, жертв, вынужденное перемещение и экономическую неорганизованность, оценку эффективности альтернативных мер политики, включая инвестиции в физический и человеческий капитал, в содействии экономическому росту в среднесрочной перспективе.

Как сообщил замглавы области, начало вооруженного конфликта в 2014 году сильно повлияло на экономическую деятельность – перед конфликтом на Донецкую и Луганскую области приходилась почти четверть всей промышленной деятельности Украины и такая же доля ее экспорта. «По состоянию на начало 2015 года на Донбассе было потеряно 800 тыс. рабочих мест. 70% опрошенных предприятий в Донецке и Луганске в 2017 году сообщали о снижении доходов и отсутствие доступа к кредитованию, нарушение торговых отношений, недостаточный спрос на продукцию и уменьшение количества работников», – сказал Филашкин.

По словам старшего экономиста Всемирного банка Харуна Ондера, в 2017 году Всемирным банком было выполнено исследование на общегосударственном уровне, которое подчеркнуло сочетание проблем благосостояния и социально-экономических вызовов как у ВПЛ, так и в принимающих громадах Донецкой и Луганской областей, включая повышение арендной платы и стоимости коммунальных услуг, а также неспособность найти постоянную хорошо оплачиваемую работу.

Всемирный банк также осуществил всеукраинские исследования об актуальности общего экономического роста, развития и хода реформ в Украине, в том числе «Экономическое развитие Украины» (2018 год), «Навыки для современной Украины» (2017 год) и «Обзор урбанизации Украины» (2016 год). Эти исследования включали в себя глубокий анализ и рекомендации по экономике Украины, возможностей роста и совместного процветания, но не были напрямую сосредоточены на конкретных проблемах и возможностях восточных регионов страны, пострадавших от конфликта.