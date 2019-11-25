В Генштабе оценили вероятность открытой военной агрессии России

В Генеральном штабе Украины решили, что среди угроз, которые стоят перед государством, открытая военная агрессия России находится далеко не на первом месте. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью « Укринформ у» .

Так, он ответил на вопрос, какими Генеральный штаб видит главные угрозы, которые возникают сейчас перед Украиной, и какие меры принимаются, чтобы эти угрозы предотвратить. « Я буду отвечать на этот вопрос как военный человек. Потому что перед Украиной много угроз, и не все они состоят в военной сфере. Угрозы остаются все те, что были раньше. Наш восточный сосед не отказался от того, что Украина должна быть сферой его влияния. В дискуссиях, которые ведутся на различных телевизионных шоу, наше общество почему-то хватается за худший вариант, что может осуществить широкую агрессию, и начинают думать, что все –завтра уже начнется эта агрессия. По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России – не среди первых угроз, но есть в перечне "крайних" вариантов, хотя и наиболее отдаленных», – сказал Хомчак.