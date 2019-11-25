На ипподроме в Луганской области обнаружен труп человека

В селе Новодеркул (Беловодский район, Луганской обл.) на территории ипподрома в местном конном хозяйстве обнаружен труп человека со следами насильственной смерти. Об этом сообщилив правоохранительных органах, пишет «УНН» .

Мужчину обнаружили в канаве на территории ипподрома филиала « Деркульского конного завода ГП "Коневодство Украины" » . Установлено, что это местный житель 1992 года рождения, безработный.

На теле покойного обнаружены колото-резаные раны шеи.

Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины. Устанавливаются обстоятельства убийства и причастные лица.