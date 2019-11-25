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На ипподроме в Луганской области обнаружен труп человека

25.11.19 18:57

В селе Новодеркул (Беловодский район, Луганской обл.) на территории ипподрома в местном конном хозяйстве обнаружен труп человека со следами насильственной смерти. Об этом сообщилив правоохранительных органах, пишет «УНН».

Мужчину обнаружили в канаве на территории ипподрома филиала «Деркульского конного завода ГП "Коневодство Украины"». Установлено, что это местный житель 1992 года рождения, безработный.

На теле покойного обнаружены колото-резаные раны шеи.

Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины. Устанавливаются обстоятельства убийства и причастные лица.

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