Бизнес на еде: На Луганщине супруги создали с нуля свое дело и продают франшизу

В Северодонецке (Луганская обл.) молодая семья Ирины и Антона Васильевых начала с нуля собственное дело по производству и доставке популярной еды. Уже три года успешно работает производство и доставка суши, пиццы, пасты, десертов и других популярных блюд. Есть своя торговая марка. Бизнес стал настолько успешным, что сейчас предприниматели продают свою франшизу в разные города Украины.

Так, супруги поняли современную тенденцию, что у большинства людей динамичный ритм жизни, много работы, семья и различные хобби. Соответственно, остается все меньше времени на приготовление пищи и походов в рестораны. Время – это самый дорогой ресурс, который есть у успешного человека. Поэтому с ростом спроса на доставку открывается масса заведений, где можно заказать еду на дом, в офис и на пикник. «В бизнесе есть много направлений – кто-то покупает, перепродает, мы же хотели производить собственный продукт, в частности, заниматься производством и доставкой еды. Когда мы переехали к родителям в Северодонецк, то решили открыть собственное дело, промониторив местный рынок, поняли, что в этой нише у нас очень мало конкурентов. Перед тем, как мы запустили производство и доставку суши и пиццы, у нас была только большая идея и желание получить любовь и признание клиентов», – рассказала Ирина.

Муж Ирины Антон имеет специальное образование и работал в подобном кулинарном предприятии в Харькове. С производством и технологией знаком не понаслышке. Имея опыт и большое желание, бизнес у молодой семьи стал развиваться хорошими темпами. Сейчас с ними работают такие же инициативные и трудолюбивые люди, которые хотят изменить свой город, свой регион. Предприниматели открывают схожие точки создания и доставки еды, покупая франшизу у семьи Васильевых. «Для нас это зарождение большого семейного дела. Сейчас мы помогаем другим молодым предпринимателям создавать свое производство под нашей торговой маркой. Они сами нас находят, потому что верят в наше качество и помощь. Главное в нашем бизнесе – люди. Мы ищем тех, кто разделяет наши ценности – открытых, честных и добросовестных, желающих создавать качество для клиентов», – поделилась Ирина.

Начиная собственное дело, главным для предпринимателей была работа над созданием семейной торговой марки, которая бы зарекомендовала себя на рынке как надежный партнер и производитель. Поэтому качественная еда, быстрая доставка, вежливый персонал – это основа их бизнеса. У них уже есть постоянные покупатели не только в Северодонецке, но и в близлежащих населенных пунктах.

Семья Васильевых помогает начать собственное дело другим предпринимателям Донецкой, Луганской областей, а также других городов страны. Таким образом они воплощают свою мечту о сети собственной торговой марки по всей стране.

Источник: Бізнес-Схід