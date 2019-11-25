Бил ножом и гантелями: Житель Краматорска подозревается в жестоком убийстве собственной матери

Арестован житель Краматорска, который подозревается в жестоком умышленном убийстве собственной матери. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, 21 ноября к правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что обнаружила в соседской квартире труп женщины, прикрытый одеялом и подушкой.

«По версии следствия, 19 ноября между 78-летней матерью и 40-летним сыном, который в последнее время злоупотреблял спиртными напитками, возникла ссора. Мужчина нанес матери, которая сидела на диване, множественные удары кухонным ножом в область грудной клетки и лицо, после чего несколько раз ударил ее по голове двумя гантелями. Шансов выжить у женщины не было», – говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос о назначении ему психолого-психиатрической экспертизы.

По ходатайству Краматорской местной прокуратуры мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

До завершения досудебного расследования мужчина будет находиться в следственном изоляторе.