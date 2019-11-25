На Донетчине сократилось количество безработных

На Донетчине количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости, на конец октября 2019 года составило 8,9 тыс. человек, что на 10,8% меньше, чем на конец сентября 2019 года, и на 17,3% меньше, чем на конец октября 2018 года*. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, согласно статистическим данным, из общего количества безработных:

63,5% составили женщины;

31,8% – молодежь в возрасте до 35 лет.

Кроме того, на конец октября 2019 года работодателями в областную службу занятости было заявлено 4,7 тыс. вакансий, что на 13% больше, чем на конец сентября 2019 года, и на 94% больше, чем на конец октября 2018 года.

На одну вакансию в конце октября 2019 года претендовали 2 безработных против 4 человек на конец октября 2018 года.

«При содействии государственной службы занятости в январе–октябре 2019 года было трудоустроено 14,7 тыс. человек, или 43,2% граждан, которые имели статус зарегистрированного безработного в этом периоде (в январе–октябре 2018 года – 15,5 тыс. человек, или 40,1%)», – сообщили в службе статистики.

В октябре 2019 года были трудоустроены 2,5 тыс. человек, или 20,3%, против 12,9% в сентябре 2019 года и 19,4% – в октябре 2018 года.

Пособие по безработице на конец октября этого года получали 75,2% зарегистрированных безработных. Средний размер пособия по безработице в октябре 2019 года составил 3 тыс. 752 грн.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.