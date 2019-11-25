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Зеленский о подготовке к «Нормандскому саммиту»: Надо заканчивать эту войну

25.11.19 19:37

Прекращение огня на Донбассе станет темой обсуждения во время встречи в «Нормандском формате» 9 декабря. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, которая появилось сегодня, 25 ноября.

«Получили дату проведения Нормандского саммита, подтвержденную Германией, Францией и Россией ... Дожали ... Это очень важно, разблокировать эту возможность, говорить о возвращении наших территорий и наших людей, возобновлении нашего украинского суверенитета и нашей территориальной целостности», – сказал Зеленский.

По его словам, встреча в «Нормандском формате» очень важная для Украины. «Мы начинаем готовиться к этой встрече, уже готовы, но, честно говоря, еще нужно немного поработать … К сожалению, мы теряем наших героев … потери нас истощают, и поэтому мы должны поговорить о прекращении огня на Донбассе, чем раньше, тем лучше … Надо заканчивать эту войну», – заявил президент Украины.

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