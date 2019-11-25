На Донетчине реальная зарплата выросла на 8,9%

На Донетчине средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций в январе-сентябре 2019 года составила 11 526 грн*. По сравнению с январем-сентябрем 2018 года средний уровень оплаты труда вырос на 22,1%. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по данным ведомства, реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, за этот период повысилась на 8,9%.

В сентябре 2019 года средняя зарплата составила 11 907 грн, что по сравнению с предыдущим месяцем номинально меньше на 0,3%, по сравнению с сентябрем 2018 года – больше на 20,9%. Реальная зарплата в сентябре по сравнению с августом 2019 года снизилась на 0,9%, по сравнению с сентябрем 2018 года – повысилась на 8,4%.

Задолженность по выплате заработной платы на 1 октября 2019 года составила в области 597,6 млн грн. В течение сентября долги увеличились на 14,3% (на 74,8 млн грн), по сравнению с 1 января 2019 года – увеличились на 130,3 млн грн, или на 27,9%.

Невыплаченная зарплата эквивалентна 13,6% фонда оплаты труда, начисленного за сентябрь. «Долги по зарплате на экономически активных предприятиях на 1 октября 2019 года составили 548,5 млн грн, или 91,8% всей задолженности. Это на 16,0% больше, чем на 1 сентября, и на 34,0% больше, чем было на начало 2019 года», – добавили в облстате.

* Статистические данные приведены без учета части территории Донетчины, временно неподконтрольной Украине.