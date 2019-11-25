В штабе ООС рассказали, что происходит на участках разведения войск

Сегодня, 25 ноября, в 12:00, на участке разведения № 2, в районе населенного пункта Золотое (Луганская обл.), закончилась практическая фаза демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Продолжаются мероприятия по информированию Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ о ее выполнении. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Что касается участка разведения № 1 (Станица Луганская), то на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) и у моста работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины продолжает обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста.

А на участке разведения № 3, в районе населенного пункта Богдановка (Донецкая обл.), силами и средствами ГСЧС Украины проведена разборка 2 вспомогательных сооружений. Изъято 2 взрывоопасных предмета.