До 31 декабря: В МинВВОТ подсчитали нуждающихся в жилье ВПЛ и готовят масштабную госпрограмму

В Министерстве по вопросам ветеранов, временно-оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц уже приступили к разработке концепции масштабной государственной программы по обеспечению жильем переселенцев и участников АТО/ООС. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 ноября, в Киеве сообщил советник главы МинВВОТ Руслан Калинин в ходе круглого стола «Долгосрочные решения для внутренне перемещенных лиц: дальнейшие шаги».

Отметим, что 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 837 «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства». Пункт 9 данного документа посвящен мероприятиям по защите прав ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц.

Так, до 31 декабря правительство должно разработать государственную целевую программу по обеспечению жильем лиц, принимавших участие в АТО/ООС, а также внутренне перемещенных лиц по принципу государственно-частного партнерства, льготного кредитования.

Скриншот Указа № 837

Калинин акцентировал, что действующие сейчас в стране три базовых жилищные программы для переселенцев («Доступное жилье»; приобретение жилья местными громадами в соотношении 30 х 70% с государством и покупка жилья Украинским фондом социальный инвестиций по международным грантам) не решают проблему глобально. А именно госпрограмма, о которой идет речь в указе президента, «может стать комплексным решением».

Советник министра подтвердил, что МинВВОТ получил поручение от премьер-министра разработать данную целевую программу. И до конца года должна быть утверждена ее концепция. «Комплексная госпрограмма – это глубокий цельный документ. Она формируется в несколько этапов. Первый этап – разработка концепции. И наше министерство поставило себе цель разработать и утвердить данную концепцию до конца этого года. У нас уже есть черновой вариант этой концепции. И я думаю, что на этой неделе на сайте министерства мы обнародуем свой вариант. И будем ждать обратной связи и предложений. Потом этот документ пройдет ведомства, затем его нужно будет проголосовать на заседании Кабинета министров. И уже с нового года мы начнем разработку этого большого документа – комплексной программы для решения вопроса переселенцев и участников АТО», – сказал он.

По словам Калинина, основная проблема, с которой столкнулось ведомство в данной работе – отсутствие четкой цифры и базы переселенцев и участников АТО/ООС, которые нуждаются в жилье. В Министерстве социальной политике есть электронный реестр ВПЛ, в нем даже предусмотрена графа относительно тех, кто нуждается в жилье. «Но в этом реестре нет самой информации. Заполнить этот пробел – нужно время, а работать над концепцией нужно уже сейчас», – сказал он.

В этой связи МинВВОТ рассчитало приблизительное число семей и необходимой для их обеспечения площади жилья.

За основу взяли официальные данные Минсоцполитики – в стране зарегистрировано 1 млн 422 тыс. 266 переселенцев. Согласно последнего опроса Национальной системы мониторинга, который проводит МОМ, 21% ВПЛ вернулись на прежнее место жительства. Также результаты данного опроса отражают, что размер средней семьи переселенцев на подконтрольной территории составляет 2,4 человека. «Если учитывать эти цифры в расчетах, то мы должны обеспечить жильем свыше 400 тыс. семей», – озвучил Калинин.

«Далее: норма жилплощади на одного человека, установленная Жилищным кодексом, – 13,65 кв. м. Т.е. нам необходимо не менее 13 млн кв. м жилья. А если мы добавим еще участников АТО, то цифра будет 13 млн 700 тыс. кв. м жилья, которые нам нужно построить, купить и пр.», – заключил советник министра.

Калинин подчеркнул, что «это приблизительные цифры, но мы должны от них отталкиваться».