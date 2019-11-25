В России рассказали, что стало с вещами моряков на захваченных военных катерах

В России заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных в Керченском проливе кораблях «Никополь», «Бердянск» и буксире «Яны Капу» «сгнили из-за влажности». Об этом сообщил адвокат украинских моряков Николай Полозов в эфире одного из украинских телеканалов, передает «Еспресо.TV».

«Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условия содержания – корабли были без присмотра – часть вещей, которая там осталась, была очень сильно повреждена ... Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили», – рассказал Полозов.

Он уточнил, что корабли около 10 месяцев находились фактически без присмотра. «Их пришвартовали в Керчи, где пограничный мол. Провели на них какие-то следственные действия, изъяли все, что необходимо. И они вот так и стояли», – отметил адвокат.

Полозов напомнил, что среди официально изъятых вещей – все боеприпасы, личное стрелковое оружие и штатное вооружение (автоматы Калашникова, пистолеты, гранаты), а также мобильные телефоны, компьютеры и флеш-накопители моряков.

Кроме того, россияне изъяли зарубежное радионавигационное оборудования.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд в Гааге по делу Украины против России о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей Конвенции ООН по морскому праву принял первое процедурное решение.