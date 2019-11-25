Опасный путепровод: Мост между Покровском и Мирноградом требует капитального ремонта (Видео)

В Донецкой области мост, соединяющий Покровск (до переименования – Красноармейск) и Мирноград (до переименования – Димитров) требует капитального ремонта. Весной дыры латали, но асфальт снова испорчен. Водители жалуются, что дорога в ямах и выбоинах.

И посредине моста, и по краям – глубокие дыры. Оттуда торчат остатки арматуры и бетона. Водители возмущены состоянием путепровода между Покровском и Мирноградом. «Там вот дыры поперек полосы надо заделать», – говорит водитель Степан.

По словам людей, выбоины здесь образовались из-за наплыва грузовиков. Местами просел асфальт, деформировались и разошлись швы. Водитель Леонид уверен, что если в такую ловушку попасть на скорости, то останешься без колес. «Диск согнешь, резину порвешь. Там бугры такие, что ехать невозможно. Стыки не заделаны, вздутие асфальта», – рассказал он.

В областной службе автодорог сообщили, что этот мост находится на балансе Покровского городского совета. А там объяснили, что весной дыры латали, но из-за большого потока транспорта асфальт снова начал портиться. Сейчас из бюджета выделили 1 млн грн, чтобы хоть немного улучшить состояние путепровода. «В ближайшее время выполним ремонт по выбоинам, которые есть в месте швов. Для того, чтобы кардинально решить вопрос по реконструкции моста, городской совет заказал общий проект стоимостью около 80 млн грн, который на данный момент находится на экспертизе», – сообщила исполняющая обязанности Покровского городского головы Ирина Сущенко.

После утверждения строительного проекта коммунальщики должны отремонтировать мост капитально. Однако, если найдут деньги. По словам чиновников, средств из городского бюджета не хватит. И надеются на дотации от государства.

Источник: ТК «Донбасс»