Руины и заросли: Жители Краматорска жалуются на запущенные дворы (Видео)

Жители старой части Краматорска жалуются на запущенные дворы. Вместо детских площадок в их дворах – только руины и заросли.

Так, жители одного из микрорайонов города устали от соседства с руинами старой котельной, где собираются наркоманы. Здесь нет ни одной детской площадки или спортивного тренажера. Краматорчанка Александра Винник жалуется, что ничего не меняется годами. «Проблема в том, что эти руины стоят, как бельмо. Они заросли, там играют, лезут туда дети, за каждым ребенком не уследишь. Там лазят наркоманы, которые бросают шприцы, и дети накалываются. Там постоянно пожары, потому что дети там костры жгут. Там находили снаряды», – рассказала она.

По словам матери двоих детей краматорчанки Анастасии Лисогоровой, территорию можно было бы обустроить для удобства жителей. «Мы подумали и решили, что лучше бы это место использовать под детскую площадку. Может быть, под какие-то тренажерные конструкции. Это актуально, это делается, и мы это видим. Вокруг ставят, но только не у нас», – сказала она.

Люди не могут самостоятельно вывезти то, что осталось от котельной. Поэтому попросили помочь чиновников. Переписка продолжается уже несколько лет. Сначала говорили, что нет денег, потом обещали, что коммунальщики здесь уберут. «Я пошла на прием к заместителю мэра – Боевскому Сергею Александровичу. Он пообещал, что нас внесут в график работ, и КП "Друас" сделает нам все это, уберет в августе месяце. Наша соседка обратилась на правительственную "горячую линию", ей ответили, что нас внесли в график уже в четвертом квартале 2019 года», – говорит краматорчанка Людмила Гунько.

Однако, оказалось, что и эта дата не окончательная. Как сообщил заместитель Краматорского городского головы Сергей Боевский, разбирать руины начнут только в следующем году, и то – при условии наличия средств. «Поверьте, что будем прикладывать максимум усилий и внимания этому вопросу, но все зависит и от нашего депутатского корпуса. Мы постараемся достучаться, доказать, что это важно. Что там тоже проживают люди, там тоже детки, которые просят установки и новых детских площадок, и других каких-то спортивных мероприятий. Поэтому обязательно мы эти мероприятия все проведем», – заверил он.

Заммэра уточнил, что строительство такой площадки будет стоить примерно 2,5 млн грн. Но для этого депутаты должны выделить средства, а чиновники найти подрядчиков.

Источник: ТК «Донбасс»