На Донетчине растет объем выпускаемой промышленной продукции

Объем выпускаемой в Донецкой области промышленной продукции в январе–октябре 2019 года по сравнению с январем–октябрем предыдущего года увеличился на 3,7%*. В октябре объем продукции был на 0,6% больше, чем в октябре 2018 года, однако на 3,5% меньше, чем в сентябре 2019 года. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным статистики, среди основных видов промышленной деятельности региона в январе–октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем произведенной продукции увеличился:

в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 2,8%;

в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 2,9%;

в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,1%;

в производстве химических веществ и химической продукции – на 10,8%;

в машиностроении – на 16,2%.

Уменьшился по сравнению с январем–октябрем 2018 года выпуск продукции:

в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 0,5%;

в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 2%;

в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 2,1%;

в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 10,8%.

Кроме того, в ведомстве отметили, что добыча рядового угля в январе–октябре 2019 года по сравнению с январем–октябрем предыдущего года выросла на 13,3% и составила 10,8 млн т.

«Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 9,1 млн т, что на 12,8% больше, чем в январе–октябре 2018 года», – отмечается в сообщении.

По информации ведомства, выплавка чугуна в январе–октябре 2019 года составила 6,7 млн т, что меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, на 2,5%. Выплавка стали, составив также 6,7 млн т, увеличилась по сравнению с январем–октябрем 2018 года на 1,1%.

Электроэнергии в январе–октябре 2019 года по сравнению с январем–октябрем 2018 года выработано больше на 0,4%.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.