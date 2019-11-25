В Станице Луганской отремонтируют опорную школу, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о ремонте моста в Станице Луганской на европейском уровне и пообещал такой же ремонт провести в местной опорной школе. Об этом сегодня, 25 ноября, он рассказал в своем видеообращении к украинцам.

«Мы, наконец, открыли мост в Станице Луганской. Европейского уровня. Там построили дороги. Мы благодарны нашим европейским партнерам за поддержку. То, что обещали 4 месяца назад, обещали – сделали. Были в опорной школе Станицы Луганской. Главная школа в очень плохом состоянии. В следующем году начинаем капитальный ремонт. Поверьте мне, тоже будет европейского уровня», – пообещал Зеленский.

Напомним, что в Европейском Союзе (ЕС) ожидают от властей Украины дополнительных шагов, которые бы облегчили положение людей, пострадавших от военного конфликта на Донбассе.