Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств» № 284-IX, который Верховная Рада приняла 12 ноября 2019 года. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

«Противодействие производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств должно стать предметом постоянного внимания со стороны государственных органов Украины, поскольку подделка лекарств угрожает внутренней безопасности страны. Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств», – говорится в сообщении.

Так, документ, в частности, вносит изменения в ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, согласно которым изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от 3 до 5 лет).

Те же действия, совершенные повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо в крупных размерах, либо если они стали причиной длительного расстройства здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от восьми до 10 лет (ранее – от 5 до 8 лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением; медицинским или фармацевтическим работником, либо с помощью информационных систем, в том числе интернета, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

В случае, если действия, указанные в ч. 1 и 2 ст. 321-1, повлекли за собой смерть человека либо иные тяжкие последствия, либо были совершены в особо крупных размерах, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от 8 до 10 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось ранее, в Украине усилили борьбу с фальсифицированными лекарствами. Утвержден список участников, которые присоединились к пилотному проекту по 2D кодированию на упаковках лекарственных средств.