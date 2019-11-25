Как в Киеве штурмовали НБУ и реакция Ляшко (Видео)

В Киеве у здания Национального банка Украины уже 12-й день продолжается акция «Остановим коррупцию в НБУ». Сегодня, 25 ноября, она перешла в штурм здания НБУ.

Как сообщает «УНИАН», митингующие, которые требуют отставки председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой, ворвались в здание. Полиция пыталась их вытеснить.

На штурм главного банка страны резко отреагировал лидер «Радикальной партии Украины» Олег Ляшко. «Даже в период безвластия после Оранжевой революции или после Майдана никто даже не думал захватывать Нацбанк, наоборот, охраняли как зеницу ока, понимая последствия. Стабильность гривны – прежде всего, независимо от политических потрясений! Поэтому те, кто дал команду штурмовать сегодня Нацбанк – злейшие враги Украины, которые хотят набить собственные карманы, грабя всех украинцев. "Радикальная партия" решительно протестует против попытки захвата Нацбанка и осуждает власть, которая не способна сохранить последний островок стабильности. Дестабилизация работы Нацбанка – это угроза для стабильности гривны и обеднения каждого украинском», – написал политик на свой странице в Facebook.

Ранее на сцене перед входом в НБУ участники акции установили импровизированную гильотину и принесли свиную голову. К акции «Остановим коррупцию в НБУ» сегодня присоединились украинские «желтые жилеты» – представители металлургических предприятий из Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Работники утверждают, что их меткомбинаты находятся на грани остановки. Они возмущены политикой НБУ и требуют способствовать развитию тяжелой промышленности.