Украинских школьников будут учить медиаграмотности, – Новосад

Школьников в Украине будут учить медиаграмотности. Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад, пишет «112 Украина».

«Я считаю, что определенная информгигиена является сверхважной компетентностью, которой должен владеть каждый, независимо от возраста. Начинать со школы работать над медиаграмотностью очень важно, и мы это сейчас вплетаем во время разработки Государственного стандарта базового образования и также будем прописывать через образовательные программы», – отметила Новосад.

По ее словам, Госстандарт пока дорабатывают и планируют презентовать его общественности где-то в марте 2020 года.

Как сообщается, это стандарт 5-9 класса новой украинской школы. «Мы говорим о воплощении новой украинской школы, и мы сейчас на этапе начальной… Нам еще необходимо 2 года, чтобы довести начальные классы, и с 2022 года у нас идет первый 5-й класс, который будет учиться по новому стандарту и где будет эта компетентность», – добавила министр.