Зеленский пообещал открытие многочисленных пунктов скорой помощи на будущий год

Приоритетом в здравоохранении Украины на будущий год будет открытие пунктов скорой помощи. Об этом сегодня, 25 ноября, сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам.

«На прошлой неделе была презентация Министерства здравоохранения. Хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что одним из приоритетов в следующем году будет открытие пунктов скорой помощи. Потому что скорые у нас есть, у нас и в бюджете на это много запланировано средств – на закупки скорых. Скорые есть, а пунктов скорой помощи нет ... Мы поставили задачу, чтобы Минздрав подготовил большое количество в разных городах пунктов скорой помощи. Надо начать строительство уже весной. И уже этом году мы покупаем 500 скорых, а задача на следующий год, чтобы не было ни одной скорой, которой более шести лет», – отметил Зеленский.