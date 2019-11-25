Нормандский саммит: Песков ушел от ответа, будет ли отдельная встреча Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не дал точного ответа на вопрос, пройдет ли отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита в «Нормандском формате» в Париже. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, «соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка, пока ясно только, что будет "Нормандский формат"».

«Пока нет никаких наметок по программе (саммита, – ред.), это все в стадии подготовки, это подготовка между четырьмя столицами», – сказал представитель Кремля.

При этом Песков заметил: «Так или иначе в рамках "Нормандского формата" все четыре президента встретятся, а уже все остальное, что на полях будет происходить – эти модальности согласовываются».

Напомним, что президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждалась подготовка к «Нормандскому саммиту».