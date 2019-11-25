В Мариуполе сжигают мусорные контейнеры (Видео)

В Мариуполе неизвестные поджигают мусорные баки. На днях в Левобережном районе снова горели пластиковые контейнеры. По словам коммунальщиков, новых пластиковых баков стало уже на 250 меньше.

В последнее время в городе увеличилось количество случаев, когда воруют, ломают или поджигают мусорные контейнеры. Однако, как считает горожанин Николай, возвращение металлических контейнеров – не выход.

«Они конечно крепче, но в этом случае есть другой вариант – сборщики металлолома. Ну а зачем ломать, не понимаю», – говорит Николай.

На днях спасатели снова тушили баки в Левобережном районе. «Была задействована одна единица техники, семь человек личного состава. По прибытии на место пожара было установлено, что горит три мусорных бака. В 13:27 пожар был локализован, в 13:30 – ликвидирован», – рассказывает начальник государственной пожарно-спасательной части №24 Александр Сивенюк.

По словам коммунальщиков, за 3 года мариупольцы нанесли городскому бюджету ущерб почти на 2 млн грн. И это если считать только сожженные мусорные контейнеры.

«Начиная с 2016-го года, когда начали в городе появляться пластиковые контейнеры для сбора мусора, сгорело 250 контейнеров. Один контейнер стоит 7,5 тыс. грн. Те, которые можно отремонтировать, мы ремонтируем», – говорит начальник отдела правового обеспечения коммунальщиков Артем Явтушенко.

Как утверждают в полиции, поймать хулиганов сложно. К тому же надо доказать, что нарушение совершено умышленно. «Если факты умышленного поджога мусорного бака подтверждаются, то злоумышленнику грозит наказание согласно части второй статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Это умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкции этой статьи предусматривают от 3 до 10 лет лишения свободы», – пояснила пресс-секретарь Центрального отдела полиции Мариуполя Мирослава Попова.

В минувшем году правоохранители задержали двух подростков, которые подожгли 15 мусорных баков. В этом году дело направили в суд.

Источник: ТК «Сигма»