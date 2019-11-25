На Луганщине 60-летний мужчина пытался убить двух человек

На Луганщине 60-летнему жителю неподконтрольного Хрустального (до переименования – Красный Луч) сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство двух человек в Старобельском районе. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, по данным прокуратуры, инцидент произошел 24 ноября 2019 года в селе Новоселовка (Старобельский р-н). Пожилой мужчина, приехав вечером к знакомому, вместе с хозяином дома и женщиной распивали спиртные напитки. Из-за внезапно возникших неприязненных отношений между ними произошел конфликт, в результате которого гость нанес кухонным ножом проникающее ранение в область грудной клетки мужчине и колотую рану в область лопатки женщине. Пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь. Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение.

Злоумышленник был задержан, сейчас решается вопрос о применении к нему меры пресечения. «Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины», – говорится в сообщении.

Санкция ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.