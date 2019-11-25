В Покровске неоднократно судимый мужчина ограбил аптеку

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) 32-летнему мужчине, подозреваемому в ограблении аптеки, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По версии следствия, 19 ноября 2019 года, около 16:00, ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался отсутствием в торговом зале аптеки фармацевта, посетителей и стал выбивать ногой дверь, ведущую к кассовой зоне. В результате этих действий открылось окно стеклянной витрины, через которое злоумышленник, несмотря на замечания фармацевта, который вернулся к кассе из подсобного помещения, вытащил из ящика стола 3 тыс. грн и с места преступления скрылся», – говорится в сообщении.

Так, мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 (грабеж, соединенный с проникновением в помещение) УК Украины. По ходатайству Красноармейской местной прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления.