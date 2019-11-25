Зеленский об опустошенных кораблях: Россия все вернет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия обязательно вернет все, чего не оказалось на возвращенных украинских военных катерах. Об этом сегодня, 25 ноября, он рассказал в своем видеообращении к украинцам.

«Мы вернули корабли. Все как обещали, так и сделали. Сначала вернули наших пленных, политических заключенных, наших моряков, а сейчас – корабли. Да, не все там в порядке, некоторого оборудования там нет. Но как я и обещал, сейчас появятся списки того, чего там нет. И во-первых, мы обратимся к России, она обязательно нам это вернет, а во-вторых, в любом случае, за три месяца наши военные катера будут готовы», – пообещал Зеленский.

Напомним, что адвокат украинских моряков Николай Полозов рассказал, что в РФ заявили, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных в Керченском проливе кораблях «Никополь», «Бердянск» и буксире «Яны Капу» «сгнили из-за влажности».