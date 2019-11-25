В мировом рейтинге благосостояния Украина занимает 96 место

Украина заняла девяносто шестое место в мировом рейтинге благосостояния, составленном международной аналитической организацией Legatum Institute. Всего в рейтинге оценивали 167 стран, сообщает «Радио Свобода».

По сравнению с прошлым годом Украина поднялась на три позиции (с 99-го места), а за десять лет (с 2009 года) страна опустилась в рейтинге на 10 позиций.

Кроме базовых экономических показателей, ученые анализируют состояние образования и здравоохранения, уровень безопасности, личной свободы, качество государственных услуг и то, насколько в стране легко заниматься предпринимательством и инновациями.

Наивысшую оценку Украина получила за образование (37-е место) и условия жизни (69-е), самую низкую – в категории «социальный капитал» (межличностная доверие, доверие к институтам) (148-е), по уровню личной безопасности (145-е) и окружающей среды (127-е).

Первое место в рейтинге занимает Дания. В первой пятерке также Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия.

США – на 18-м месте.

Замыкают рейтинг африканские страны: Южный Судан, Йемен, ЦАР.

Индекс процветания Legatum 2019 показывает, что глобальное процветание находится на самом высоком уровне за всю историю: 148 из 167 стран имеют более высокий уровень благосостояния, чем 10 лет назад.

Этот рост обусловлен более открытыми экономиками и лучшим жизненным опытом благодаря улучшению здравоохранения, образования и условий жизни во всем мире, говорят исследователи.

В то же время они отмечают, что низкий уровень личной свободы и государственного управления сдерживают дальнейшее процветание.