Главный тренер «Шахтера»: Очень важно идти своим путем

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру на пресс-конференции в Манчестере рассказал о тактике на матч с «Сити», атакующей философии и характере команды. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба клуба.

В частности, главный тренер подчеркнул, что команда всегда старается оставаться собой. «До сегодня команда всегда играла одинаково, и в связи с отсутствием трех футболистов – Тайсона, Марлоса и Дентиньо – менять тактическую схему мы не будем. Очень важно идти своим путем. Мы верим, что только так, с нашей игрой, мы можем добиться хороших результатов», – сказал Луиш Каштру.

«Зачастую на поле встречаются команды с разными компонентами, потому любой тренер старается придерживаться собственного стиля. Да, с таким соперником, как "Манчестер Сити", всегда очень и очень сложно. Если взглянуть на статистику, то почти в каждом матче они держат мяч в районе 65–70% времени. Тем не менее мы проанализировали поединок 1-го тура в Харькове, где соотношение в процентах было 55 к 45. И практически при таком же владении "Сити" создал намного больше опасности, чем мы. Когда ты с мячом – атакуешь, когда без – обороняешься, это понятно. И все же постараемся показывать свой футбол. Мы не приехали сюда, чтобы сесть, закрыться и ожидать постоянных атак "Сити". Зная, что будет тяжело, попробуем правильно вскрыть зоны и найти нужные пути к воротам "Манчестер Сити"», – отметил главный тренер.

Он также уточнил, что одна из самых важных составляющих команды – уважение. «Это слово я очень часто использую. Уважение к своей профессии, к жизни, к другим людям, профессиям, соперникам и арбитрам. И у наших ребят это действительно есть. Возвращаясь к вашей просьбе, пожалуйста, не обижайтесь, если мы избегаем некоторых вопросов до либо после матча, потому что это часть определенной стратегии, а выставлять все напоказ и все рассказывать мы не можем. Теперь касательно мотивации. Быть в Лиге чемпионов – это и есть огромная мотивация для игроков, тренеров, болельщиков и администрации. То есть для всего футбольного мира. Если ты участвуешь в таком соревновании, то находишься среди лучших и тебя не нужно мотивировать, это приходит само собой. Важно, что у нас всегда есть компромисс, и мы часто говорим об этом в команде. Мы должны стараться и пробовать, показывать, чего стоим. А какие матчи, кроме Лиги чемпионов, являются самыми видимыми в мире? Собственно, только они. Каждый игрок и тренер хочет показать себя наилучшим образом. Также скажу, что довольно сложно готовиться к этим поединкам. Перед ними у тебя встреча чемпионата, а между ними всего пара дней на то, чтобы восстановить ребят, отработать определенную стратегию. Абсолютно на каждую игру нам нужно прилететь. Очень странно, если вы допускаете сомнения в том, что нам хватает мотивации на эти матчи. Я понимаю, когда речь о чемпионате и встрече с не столь сильным соперником, тогда этого может недоставать, а футболистов нужно настраивать. Но в Лиге чемпионов мотивация есть у всех. Если мы будем стараться и не станем опускать рук до последней секунды даже если что-то не удается, как мы это делали в предыдущих матчах, тогда все получится», – подытожил наставник «горняков».