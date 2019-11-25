Зеленский поговорил с Путиным по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. Вместе с тем Владимир Зеленский подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах.

Также уточняется, что в ходе разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС.

Напомним, что Владимир Зеленский сегодня, 25 ноября, в своем видеообращении к украинцам.заявил, что Россия обязательно вернет все, чего не оказалось на возвращенных украинских военных катерах.