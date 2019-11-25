Ловушки аферистов: Две жительницы Краматорска потеряли более 8,5 тыс. грн

В Краматорске две местные жительницы, поверив мошенникам, перечислили на их счета 8 тыс. 650 грн. Полицией начато расследование. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, 23 ноября в Краматорский отдела полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что через объявление в интернете хотела купить щенка. Позвонив продавцу, она договорилась о покупке собаки. Женщина перечислила на указанный счет 2 450 грн. Однако, продавец на связь больше не вышел и обещанного четвероногого друга женщина не забрала.

Еще одной жертвой мошенников стала 78-летняя краматорчанка. Пенсионерка перевела через терминал 6 200 грн со своей банковской карты на чужой счет. Женщина рассказала, что «сотрудник банка» сообщил о возможных мошеннических действиях с ее счетом. Чтобы сохранить деньги на карте, аферист попросил заявителя «временно» перевести деньги с карты на другой счет. Выполнив все действия, пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

«По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество)», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает для злоумышленников штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

«Уважаемые жители Краматорска, будьте бдительны, проверяйте предоставленную вам информацию, проверяйте каждый звонок от банковских сотрудников, позвонив на горячую линию банка. Номера телефонов указаны на обороте Ваших карт», – напомнили в полиции.