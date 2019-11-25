Дело «Роттердам+»: Детективы НАБУ продолжают искать призрачные доказательства (Видео)

Расследование скандального дела «Роттердам +» длится почти 3 года. Детективы НАБУ и антикоррупционные прокуроры ищут призрачные доказательства. А эксперты утверждают, что формула экономически обоснована, и она спасла страну от холода, передает телеканал «Украина».

«2,5 года – более чем достаточно. Но НАБУ не могло собрать соответствующие материалы для того, чтобы подтвердить свое подозрение, то формула "Роттердам +" наносит ущерб государству», – говорит эксперт энергетической отрасли Юрий Корольчук.

Адвокаты говорят, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) не сдаются, и продолжают искать то, чего не существует.

«Очень легко создавать хорошую медийную картинку представителям правоохранительных органов. Однако уже исчерпались все сроки. Раз продлили сроки по делу, второй раз продлили. Я думаю, это в связи с тем, что в суд не с чем идти, нет доказательной базы, нет должной экспертизы, нет других документов, подтверждающих вину», – отмечает адвокатесса по делу «Роттердам +» Ирина Одинец.

У следствия есть по крайней мере три вывода. Специалисты Киевского института судебных экспертиз признали методику расчета «Роттердам +» экономически обоснованой. Но даже в суде прокуроры документ показать отказывались. «Эти результаты не устраивали ни детективов, ни прокуроров. Они пытались собственными усилиями создать такой вывод. Этот вывод был получен формально. В его основу были положены расчеты специалиста самого же НАБУ», – отмечает адвокатесса подозреваемых по делу «Роттердам +» Наталья Дрыгало.

Эксперты констатируют, что это дело совсем не уголовное, оно уже давно политическое.

«НАБУ, к сожалению, себя дискредитировало тем, что ни одно дело не дошло до суда и не было виновных. И поэтому, наверное, "Роттердам +" сейчас рассматривают в НАБУ как последний шанс политически утвердиться НАБУ. И доказать, что они результативны и могут показать эффект», – считает Коральчук.

Эксперты уверены, что расследование от начала лоббировалось. «Коломойский был заинтересован в дискредитации этой формулы и вообще в ее отмене. Потому что это могло позволить ему сократить расходы на закупку электроэнергии для своих ферросплавных металлургических предприятий», – подчеркивает эксперт Борис Кушнирук.