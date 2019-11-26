Под 3% годовых: В Украине запустили новую жилищную программу для переселенцев и ветеранов АТО/ООС

Благодаря изменениям в госбюджет-2019 в декабре стартует новая программа по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – кредитование под 3% годовых. Кроме того, до конца года на 300 млн грн увеличили финансирование программы «Доступное жилье». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 25 ноября в Киеве сообщил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный в ходе круглого стола «Долгосрочные решения для внутренне перемещенных лиц: дальнейшие шаги».

«В бюджете 2019 года мы имеем еще 200 млн грн на внедрение новой программы кредитования ВПЛ и участников АТО/ООС с процентной ставкой под 3% годовых. И с минимальным первым взносом – всего 6% от стоимости жилья. Проблема заключается в том. Что это все средства на декабрь этого года, и их нужно будет оперативно освоить до конца года. Но я надеюсь, что на этой неделе правительство примет порядок использования этих средств, и уже через неделю мы начнем работать реально с гражданами», – сказал Комнатный.

Он также рассказал об иных программах, которые реализуются через «Держмолодьжитло». «"Держмолодьжитло" имеет представительство в каждой области Украины. Мы реализовываем государственные и региональные программы. Всего у нас 4 государственные действующие программы и 118 региональных. Участниками жилищных программ "Держмолодьжитло" являются более 39 тыс. украинских семей», – уточнил глава Фонда.

Он акцентировал, что все эти программы направлены не только на решение жилищных проблем отдельных категорий граждан. Но за счет того, что они построены на системе льготного кредитования, компенсации процентов по кредитам, оплаты части стоимости жилья, – они стимулируют граждан к экономической активности, а строительную отрасль – к развитию. Также за счет реализации программ развиваются и сами города – возводятся новые жилкомплексы, активизируются предприятия строительного комплекса.

В течение последних лет для переселенцев через «Держмолодьжитло» реализовывалось две основные программы.

Во-первых, 3 года назад была адаптирована под ВПЛ программа «Доступное жилье». «На сегодняшний день она работает, и ВПЛ наравне с другими гражданами могут принимать в ней участие. И имеют право на 50%-ю компенсацию от государства в приобретении собственного жилья», – напомнил Комнатный.

Во-вторых, это программа кредитования жилья за счет средств «Держмолодьжитло». «И сегодня ВПЛ на уровне с ветеранами АТО имеют приоритетное право на участие в данной программе», – заверил глава Фонда.

«Участниками этих двух программ в течение 2018-19 гг. стали 607 семей, из них 296 – это семьи-переселенцы. В 2019 году 60 семей-ВПЛ получили господдержку и 54 семьи получили кредит за счет средств "Держмолодьжитло"», – детализировал Комнатный.

Он напомнил, что «Держмолодьжитло» автоматизировало процесс подачи заявок на участие в своих программах. «Все это можно сделать в электронном формате, нет необходимости стоять в очередях в управлениях. Это полностью нивелировало влияние того или иного чиновника на принятие решения участия в программе того или иного кандидата», – пояснил чиновник.

Главная проблема всех программ – недостаточное финансирование со стороны государства. «Вспомним 2017 год, когда на программу "Доступное жилье" мы имели мизерные 30 млн грн. И то это средства, которые мы нашли в своих резервах за счет экономии на иных программах. В 2018 году мы имели уже 100 млн грн, хотя просили миллиард. В 2019 году мы имели опять 100 млн грн на программу "Доступное жилье". Но буквально месяц назад были приняты изменения в госбюджет и мы имеем дополнительно еще 300 млн грн на программу "Доступное жилье". Суммарно 400 миллионов – это та цифра, которая может дать какой-то результат», – рассказал Комнатный.

«На местном уровне "Держмолодьжитло" реализовывает 23 программы по обеспечению жильем, которые предусматривают участие ВПЛ и одну программу, принятую исключительно для ВПЛ. Также разрабатываются еще 7 комплексных программ, которые предусматривают участие ВПЛ. В текущем году местными бюджетами запланировано свыше 262 млн грн на финансирование жилищных программ. За счет местных бюджетов на протяжении двух последних лет обеспечено жильем 58 семей ВПЛ, в 2019 году – это 17 семей, но год еще не завершился», – отметил глава Фонда.

Всего участниками всех программам «Держмолодьжитло», по всем бюджетам стали 354 семей-переселенцев. «По расчетам я вижу, что только в этом году мы эту цифру утроим», – резюмировал Комнатный.

Как сообщалось ранее, в МинВВОТ подчитали, что сейчас в Украине в квартирах нуждаются свыше 400 семей переселенцев и участников АТО/ООС, для этого нужно построить и приобрести около 13 млн 700 тыс. кв. м жилья.