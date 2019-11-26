Умоляли принять участие: В МинВВОТ рассказали, какие программы по жилью работают для переселенцев

Сейчас в Украине переселенцы могут воспользоваться 5-ю действующими программами по обеспечению жильем. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил советник главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Руслан Калинин в ходе круглого стола «Долгосрочные решения для внутренне перемещенных лиц: дальнейшие шаги».

Он перечислил данные программы для ВПЛ:

программа «Доступное жилье», которая реализуется Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло»). На 2019 год на программу было заложено 100 млн грн, но до конца года на нее дополнительно выделили еще 300 млн грн;

программа «Держмолодьжитло» по частичному кредитованию;

Украинский фонд социальный инвестиций приобретает жилье для ВПЛ на основании грантов;

программа МинВВОТ по приобретению жилья местными громадами в финансировании 70% госсредств и 30% местных бюджетов;

с декабря стартует новая программа «Держмолодьжитло» под условным наименованием «Ипотека под 3% годовых», до конца года на нее выделено 200 млн грн;

«Украинский фонд социальный инвестиций получил уже второй грант в размере 9 млн евро. По первому гранту получили жилье около 700 переселенцев. По второму гранту до 2022 года должны получить квартиры также около 700-800 переселенцев», – уточнил Калинин.

При этом МинВВОТ курирует только одну жилищную программу для переселенцев – предоставление местным громадам государственной субвенции в размере 70% для решения, в том числе, жилищного вопроса. «На 2019 год в бюджете было заложено 34 млн грн. Я работаю в министерстве полтора месяца, когда я пришел сюда работать, остались нераспределенными 13,3 млн грн. Мы провели заседания комиссии, собрали заявки и распределили данные средства», – рассказал советник министра.

Но в вопросе распределения оставшихся средств министерство столкнулось с первой проблемой – апатией местных громад. «Я думал, что когда у министерства есть деньги, то в заявках не будет недостатка. Но так не случилось. Мы отсылали письма в облгосадминистрации, министр Оксана Коляда проводила с губернаторами селекторное совещание. Я лично звонил в некоторые города и умолял принять участие в этой программе. Но в течение месяца мы заявки от громад собрали, примерно на 79 млн грн», – отметил Калинин.

Он пояснил, почему местные громады не хотят принимать участие в данной программе. «Им не совсем нравится Постановление КМУ № 582 – это бальная система [распределения жилья среди населения]. И громады по ней обеспечивают жильем только незащищенные слои населения. Громады же заинтересованы в специалистах, поэтому говорят – давайте часть жилья отдадим малообеспеченным, часть – специалистам. Это дискуссионный вопрос. Должны ли громады 100% жилья отдавать только незащищенным гражданам? Ведь сами громады тратят по программе 30% средств», – сказал советник министра.

Вторая проблема – громады отправляют некачественно оформленные заявки. «И я не пойму, в чем проблема. Наши сотрудники с ними связываются, просят исправить ошибки, но этого не происходит… Например, усредненная стоимость квадратного метра. Вот, город Одесса присылает заявку на покупку квартир, где за 1 кв. м они хотят 25,5 тыс. грн. Вроде бы, это не очень много. Хотя по Одесской области усредненная стоимость "квадрата" – 11,35 тыс. грн. Но даже если учесть коэффициент самой Одессы, то все равно не 25,5 тысяч будет», – пояснил чиновник.

И если первые две проблемы можно решить, то третий вопрос – недостаточное финансирование со стороны государства. «К сожалению, на следующий год программа профинансирована всего на 20 млн грн, это меньше, чем в этом году», – констатировал Калинин.

Поэтому задача министерства – с начала 2020 года собрать максимальное число заявок, распределить имеющиеся деньги в течение нескольких первых месяцев. «А потом уже готовить изменения в бюджет. Но изменения в бюджет должны быть обоснованы. Поэтому нам нужно как можно больше заявок», – отметил советник.

Но, по словам Калинина, эти 4 программы не решат в целом проблему жилья ВПЛ. Поэтому в министерстве приступили к разработке масштабной государственной программы для переселенцев и участников АТО/ООС.

Как сообщалось ранее, в МинВВОТ подчитали, что сейчас в Украине в квартирах нуждаются свыше 400 семей переселенцев и участников АТО/ООС, для этого нужно построить и приобрести около 13 млн 700 тыс. кв. м жилья.

В «Держмолодьжитло» рассказали о двух действующих программах («Доступное жилье» и частичное кредитование), а также о запуске нового проекта «Ипотека под 3% годовых».