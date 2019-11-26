Разбойное нападение на АЗС в Макеевке: В «ДНР» заявили о задержании двоих мужчин (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) двое мужчин совершили разбойное нападение на АЗС. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», после совместного распития спиртных напитков приятелям пришла мысль о незаконном заработке. «Подельники пришли к одной из АЗС и прикрыли лица платками. Пока один следил за ситуацией снаружи, второй с пистолетом в руках ворвался в торговый зал АЗС, произвел выстрел в сторону витрины и забрал дневную выручку в размере 127 тыс. руб. (48,1 тыс. грн по местному курсу на 26.11.2019 – ред.). После совершения преступления фигуранты скрылись, а оружие закопали возле одного из кладбищ», – сообщают в «республике».

В «МВД» также сообщают, что мужчины пытались скрыться, однако были задержаны сотрудниками «полиции». «По данному факту возбуждено уголовное дело», – уверяют в «ДНР».