Девушку подбросило на 3 метра: В Донецке «военные» совершили смертельное ДТП

В неподконтрольном украинским властям Донецке «военные» на кроссовере сбили девушку. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Как рассказывают дончане, авария произошла на ул. Куйбышева, недалеко от перекрестка, 25 ноября в 19:10.

«Девушку подбросило на 3 метра вверх и 15 вперед… Через 10 минут после ДТП приехал мужчина на черном джипе, сказал, что из ГАИ (в штатском). Водитель автомобиля скрутил номерные знаки, положил в багажник. С водителем было два пассажира, один из них прошелся по месту аварии и собрал осколки бампера и фар. 19:30 приехала машина ГАИ (14-й модели), через 15 минут уехала. Водитель около 40 лет (рост 170-175). Два пассажира 30 и 40 лет», – написал автор поста.

Дончане сообщают, что девушку сбили насмерть. «В 19:40 проезжал пожарную часть на Куйбышева. Стояла "скорая", врачи, сотрудники полиции фишки на дороге расставляли. За "скорой" валялись части фар и бампера автомобиля, а за ними лежала вниз головой женщина. Судя по бездействию врачей, сбили ее насмерть», – сообщил еще один очевидец.

Иные жители Донецка отмечают, что девушка вышла на дорогу не на пешеходном переходе, при этом сообщают, что сбили ее – «военные»: