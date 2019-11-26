Девушку подбросило на 3 метра: В Донецке «военные» совершили смертельное ДТП

В неподконтрольном украинским властям Донецке «военные» на кроссовере сбили девушку. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
Как рассказывают дончане, авария произошла на ул. Куйбышева, недалеко от перекрестка, 25 ноября в 19:10.
«Девушку подбросило на 3 метра вверх и 15 вперед… Через 10 минут после ДТП приехал мужчина на черном джипе, сказал, что из ГАИ (в штатском). Водитель автомобиля скрутил номерные знаки, положил в багажник. С водителем было два пассажира, один из них прошелся по месту аварии и собрал осколки бампера и фар. 19:30 приехала машина ГАИ (14-й модели), через 15 минут уехала. Водитель около 40 лет (рост 170-175). Два пассажира 30 и 40 лет», – написал автор поста.
Дончане сообщают, что девушку сбили насмерть. «В 19:40 проезжал пожарную часть на Куйбышева. Стояла "скорая", врачи, сотрудники полиции фишки на дороге расставляли. За "скорой" валялись части фар и бампера автомобиля, а за ними лежала вниз головой женщина. Судя по бездействию врачей, сбили ее насмерть», – сообщил еще один очевидец.
Иные жители Донецка отмечают, что девушка вышла на дорогу не на пешеходном переходе, при этом сообщают, что сбили ее – «военные»:
- Марина: «Мы были свидетелями ДТП. Девушка вышла на дорогу (не по пешеходному переходу), и как следствие вот это все... Ужасное зрелище!»;
- Эвелина: «Да, я проезжала там и тоже это видела. Жуткое зрелище… Описано правильно, как было и где лежала»;
- Андрей: «Приехали ГАИ и сразу уехали, были вояки, которые быстро закрыли вопрос, они наказаны не будут»;
- Валентина: «Я тоже свидетель этой ужасной аварии, и видела то же, что пишет автор».