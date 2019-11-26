RU
Все новости

В «ЛНР» под колеса авто попал пьяный пешеход

26.11.19 09:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Перевальске (Луганская обл.) произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 23 ноября на автодороге М-04 мужчина 1976 года рождения, управляя автомобилем Audi-80, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода – мужчину 1979 года рождения. В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован в Алчевскую городскую больницу.

«По данному факту проводится проверка», – уверяют в «республике».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк