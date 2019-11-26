Россия перешла к третьему этапу гибридной войны на Донбассе, – правозащитник

Россия перешла к третьему этапу гибридной войны на Донбассе, в котором задействована пропаганда. Об этом рассказал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«Сейчас идет третий этап гибридной войны России против Украины. Первый этап – это была подготовка: "русская весна", крики, манипуляции. Второй этап – это война, военные действия, линия разграничения, военное присутствие. На сегодняшний день, я так вижу, идет третий этап», – сказал он.

«Этот третий этап заключается в том, что, во-первых, нарушаются права человека, уничтожается все украинское. Пропаганда, очень сильная пропаганда – украинских СМИ нет там, у человека есть только интернет… И образование детей в школе – им "Л-ДНР" украинский язык уменьшили, милитаризация, политизация – обработка детей в военных лагерях, политических проектах, полностью направленная на любовь к "русскому миру"», – продолжил Лисянский.

По его словам, это целенаправленные действия России, которая тратит колоссальные деньги на пропаганду «русского мира» на Донбассе. «В этот же момент они никак не развивают территории, которые оккупировали, они только вывозят оттуда – уголь, например. Они все материальное забирают», – отметил правозащитник.

«Людям там очень тяжело. Мы как можем помогаем. Там нарушения прав человека. Если это вопрос региона – то на региональном уровне, если это вопрос национального уровня – это, когда кого-то задерживают, мы сразу реагируем», – добавил представитель омбудсмена Украины на Донбассе.

Он также рассказал, что в «Л-ДНР» могут арестовать человека только за проукраинскую позицию, которую он выразил в соцсетях или каким-то другим образом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV