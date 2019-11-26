В Мариуполе ликвидировали наркопритон

В Мариуполе правоохранители ликвидировали заведение по изготовлению и употреблению амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что мужчина предоставлял свою квартиру товарищам как «стартап» для наркобизнеса. Жилье использовалось и как наркопритон, и как место изготовления психотропных и наркотических веществ.

«Документирование преступной деятельности трио продолжалось в течение нескольких месяцев. Собрав достаточную доказательную базу противоправных действий, полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства 29-летнего мариупольца. На время визита правоохранителей в квартире находились еще двое его товарищей 29 и 27 лет. Как выяснилось, хозяин предоставлял свою квартиру "постоянным гостям" для изготовления и употребления амфетамина», – сообщили в полиции.

Из квартиры правоохранители изъяли сырье для изготовления наркотиков, стеклянные колбы и стаканы с остатками вещества белого цвета, самодельное устройство для употребления каннабиса и электронные весы.

«Оперативники установили, что один из "гостей" совмещал деятельность изготовителя и дилера. Так, почти 6 граммов амфетамина злоумышленник оценил в 2 тыс. гривен, которые изъяли полицейские. У другого фигуранта полицейские обнаружили 2 пакетика с каннабисом, зип-пакет с остатками вещества белого цвета и стекло со следами "доз"», – рассказали в полиции.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч. 1 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и по ч. 1 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи до 8 лет лишения свободы.