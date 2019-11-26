«Еленовка. Основная до поворота»: Ситуация в пунктах пропуска утром 26 ноября

По состоянию на 7:00 сегодня, 26 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в рамках введения режима «желтый», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 36,9 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8690 человек и 970 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7470 человек и 1260 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7210 человек и 1360 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2910 человек и 650 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10580 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 245 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Стас: «6:55. Еленовка в сторону Украины. 32 машины льготная, около 100-120 машин обычная. Движение стоит пока»;

Ivan: «8:27. Еленовка из Донецка: основная до поворота. Льгота машин 30».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Anton: «5:49. В Гнутово уже до середины камыша».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.