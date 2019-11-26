Если Украина ошибется с амнистией: Мнение эксперта

Если в Украине при предоставлении частичной амнистии суд оправдает виновного в военных преступлениях, из этой ситуации также есть выход. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

«Если вдруг Украина где-то ошибется, и какой-нибудь Печерский суд вдруг оправдает человека, за плечами которого есть военные преступления, тут нам как гражданам Украины помогает так называемая универсальная юрисдикция – это ответственность за военные преступления, независимо от того гражданин какой страны и где сейчас находится», – сказал он.

По его словам, пример действия этих законов – арест в Польше украинского добровольца «по красной карточке Интерпола, которую выставила Российская Федерация». «Так вот, если вдруг мы ошибемся и для кого-то а-ля "Моторолы" Печерский суд скажет: "Извините, военного преступления нет, он подлежит амнистии". И вот такой радостный а-ля "Моторола" поедет в Египет, а в Египте скажут: "Мы поддерживаем универсальную юрисдикцию, и они его там арестуют". И Польша арестует, и Венгрия арестует. Этот человек будет навечно замкнут в границах Украины. И уже тут наше дело – добиваться пересмотра фактов, дела, предъявления новых обвинений. Этот человек будет невыездной. Он может в Россию выехать – тогда у нас будет еще одна претензия к РФ по принципу универсальной юрисдикции – выдать нам человека, которого мы подозреваем в военном преступлении заново, по вновь открывшимся обстоятельствам. Поэтому нельзя говорить о том, что мы сдаем свои позиции», – рассказал эксперт.

Правозащитник считает, что амнистия для участников боевых действий на Донбассе усилит национальную позицию Украины.

Аналитик УХСПЧ назвал нюансы предоставления амнистии участникам боевых действий в зависимости от вида вооруженного конфликта и рассказал о негативном международном опыте предоставления полной амнистии. Он также рассказал, что к проведению широкой амнистии для участников вооруженного конфликта на Донбассе Украину подталкивает практическая необходимость.

Как сообщалось ранее, в Генеральной прокуратуре Украины обсудили наработанный пакет законодательных актов по правосудию переходного периода, который в ближайшее время подадут на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV