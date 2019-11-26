Сводка из зоны ООС за 25 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

у Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы:

неподалеку Луганского – из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Троицкого – из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из минометов калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Новолуганского и Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В минувшие сутки есть пострадавшие среди гражданского населения. 25 ноября НВФ вели огонь из стрелкового оружия по населенному пункту Марьинка. Мирная жительница шла по городу со своей полуторагодовалой дочкой. Пуля пробила женщине грудную клетку и попала в левое плечо. По оценкам врачей, состояние раненой стабильное.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 16 единиц. Обстрелам подверглись села Саханка, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.