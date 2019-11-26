Правозащитник рассказал, как в «Л-ДНР» заставляют людей воевать

В «Л-ДНР» искусственно заставляют людей воевать и вступать в ряды «народной милиции», лишая их рабочих мест. Об этом рассказал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«Есть в газетах, в местных СМИ постоянные объявления. Как это работает – мы несколько раз это видели. К примеру, закрывается шахта в городе Красный Луч, они там практически все закрыты, две еле-еле работают, а при Украине было 7. Они закрывают шахту и тут же начинают массированно развешивать объявления – что вот работа, у них называется это "народная милиция", у них все войска вошли в состав "народной милиции"», – отметил он.

По его словам, зарплату в «Л-ДНР» в «народной милиции» обещают от 15 тыс. руб. (5,7 тыс. грн по курсу местных банков на 26.11.2019). «Идет и через "профсоюзы Л-ДНР" объявления и работа на предприятии с людьми по привлечению в "народную милицию" – в войска. Был такой случай – буквально недавно, что шахта "Комсомольская" в Антраците протестовала против невыплаты заработной платы. Это нельзя назвать протестом, просто люди отказались молча работать и не пришли. Им зарплату выплатили за 1,5 месяца, но потом отправили на 10-дневный сбор в военкомат», – рассказал Лисянский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV