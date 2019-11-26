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В Украине учителям и врачам задерживают зарплаты: Зеленский обратился к правительству

26.11.19 10:31
Владимир Зеленский / Фото: официальный сайт президента Украины
Владимир Зеленский / Фото: официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в ближайшие дни Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook перед официальным визитом в Эстонию.

«Мне сегодня прислали очень много личных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи и учителя не получают заработную плату начиная с сентября. Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это важные и приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило положительно, очень быстро этот вопрос», – сказал Зеленский.

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